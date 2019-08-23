Meclis üyeleri siyasi rant peşinde koşuyor

AK Parti Karabağlar Grup Başkan vekili Fikret Mısırlı, Karabağlar'da Cennet Çeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut Mahallelerini kapsayan 9 bin 785 binanın bulunduğu alanda yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Karabağlar meclis üyelerinin bir kısmının kentsel dönüşüm revizyon planların iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde matbu dilekçeler dağıtarak imza topladıklarını öne süren Mısırlı, CHP'li meclis üyelerinin siyasi rant peşinde koştuklarını vurguladı.

'IŞ BIRLIĞI YAPMADILAR'

Kentsel dönüşümün Karabağlar'da yaşayan halkın yararına olacak bir proje olduğunu kaydeden Mısırlı, "Kentsel dönüşüm için yeni süreçte vatandaş isterse kat karşılığı verecek. Yerinde dönüşüm yapılacak. Vatandaşımızın hakkı zayi olmayacak, devletin güvencesi altında olacaklar. Vatandaş isterse arsasını satabilecek, isterse kendisi inşaat yapabilecek, isterse de müteahhitte verebilecek. Bunların hepsi garanti altında olacak" dedi. Mısırlı, "CHP'li meclis üyeleri, Bakanlığımızla iş birliği yapmak yerine, 285 kişiyi kışkırtarak imza toplamıştı. Bu bölgedeki 100 bine yakın vatandaşımızı mağdur ediyorlar. Bu insanlarımızın kaderine terk edilmesi, dönüşümle yeni bir imardan yoksun bırakılmaya çalışılması vicdanlarımızı yaralıyor. Karabağlar'ın gelişmesinin önünü tıkamak kimsenin yararına olamaz" dedi.