Menemenlı ışçı uşak’a ulaştı

MENEMEN Belediyesi'nde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için 3 gün önce bisikletiyle yola çıkan Bayram Akbaş, Uşak'a ulaştı. Menemen Belediyesi'nde 5 yıldır çalıştığını belirten Bayram Akbaş, "Herhangi bir neden gösterilmeksizin 28 Haziran'da işine son verildiğini belirterek 6 gün sonra varmayı planladığı Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyorum" dedi.

'HERKES DESTEKLİYOR'

4 çocuk babalı Akbaş, emekliliğine 2 yıl kaldığını, adalet için yola çıktığını aktararak, "3 çocuğum okuyor. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işime son verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp işime yeniden kavuşacağımı umut ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimlerde kazandığımız belediyelerde belediye başkanları hiçbir işçiyi haksız yere işten çıkarmayacak, bu namus sözüdür ve garanti veriyorum' sözüne istinaden yapılan bu haksızlığı ve işçi kıyımını kendisine iletmek üzere yola çıktım" dedi. Yolculuğunun zorlu geçtiğini, bir an önce Afyonkarahisar'a varmayı hedeflediğini ifade eden Akbaş, yolda olumlu tepkiler aldığını kaydetti.