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Önce beyin kanaması sonra tümör tedavisi

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Önce beyin kanaması sonra tümör tedavisi
DENIZLI'DE geçirdiği beyin kanaması sonrası Özel Cerrahi Hastanesi'nde tedavi gören 63 yaşındaki Hasan Hüseyin İnceoğlan, pankreasında tümör tespit edilince ameliyata alındı. İnceoğlan, yaklaşık 8.5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyat Özel Cerrahi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım öncülüğündeki ekip tarafından yapıldı. İnceoğlan'ın aynı zamanda yaklaşık 40 yıldır epilepsi hastası olduğunu da belirten Dr. Sayım, "Hastamızın pankreas başında yaklaşık 3.5 santimetre çapında bir tümör fark edildi. Pankreas başı tümörleri oldukça agresif oldukça sinsi seyreden ve hayatı ciddi olarak tehdit eden tümörlerdir. Ailesinin pozitif yaklaşımlarıyla 2 günde ameliyata hazırladık" dedi.
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