Tabae Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

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DENIZLI'DEHelenistik dönemden 1960'lı yılara kadar yaşamın devam ettiği Tabae Antik Kenti'nde kalıntıların ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları devam ediyor Büyük İskender'den sonra Anadolu'da kurulan ilk kent devletlerinden Tabae, günümüze kalan kayaya oyulmuş binaları, hamamları, su kanalları, cami ve medreseleriyle Anadolu kültür tarihinin eşsiz parçalarından birisi olarak gösteriliyor. Dört tarafı sarp kayalıklarla çevrili doğal bir kale görünümündeki Tabae'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt başkanlığındaki heyet tarafından kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Kentte Roma hamamı ve sarnıçların da aralarında bulunduğu yapıların ayağa kaldırılarak İç Anadolu ile Güney Ege sahilleri arasındaki bu noktada bir tarih rotası oluşturulması hedefleniyor.