Yılmaz’dan tek yürek çağrısı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu yıl 3.'sü düzenlenen Edremit Kitap Fuarı'na konuk oldu. Stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel Yılmaz sonrasında ise katıldığı "Yerel Yönetimler ve Medya" konulu panelde SABAH Gazetesi muhabiri Erhan Öztürk'ün sorularını yanıtladı, projeleri ve belediyecilik anlayışı ile ilgili açıklamalar yaptı. Katılımcı ve çevre dostu belediyecilik ilkelerini çok önemsediklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yapacağımız her işte hemşehrilerimiz ve paydaşlarla istişare ederek kararlar veriyoruz. Büyükşehir olarak vatandaşa rağmen bir şey yapmamız mümkün değil" dedi.

'FİKİR BİRLİĞİ VAR'

Şehre ve insanına dair ihtiyaçları tespit ederek planlamaları yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Sana göre, bana göre diyerek değil insanımızın hak ve hukukunu göz ederek çalışmamız gerekiyor. Biz birlikte yaşıyoruz, bu nedenle hizmeti şahıslara indirgememiz mümkün değil. Toplum adına çalışıyor, kamu yararı ilkesini gözetiyoruz. Şehrimiz ve insanımız için tüm siyasi partilerimizle fikir birliği halinde hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu. "Gelin kardeş olalım, hep beraber şehrimizi ayağa kaldıralım" diyen Yücel Yılmaz, "Hizmetin siyaseti olamaz. Bu şehir bizlere emanet. Vatandaşa hizmeti götürürken ki süreç içerisinde siyaset yapmak hizmeti geciktirmekten başka bir işe yaramaz. Burada hepimiz aynı havayı soluyor, aynı otobüse biniyor, aynı durakta duruyor, aynı yoldan geçiyoruz. Biz birlikte hareket edelim, bir an önce çözüme gidelim istiyoruz. Balıkesir'i birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de ortak aklı kullanıp tek yürek hareket etmemiz gerekiyor" dedi.