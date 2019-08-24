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Altınordu evinde sahne alıyor

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Altınordu evinde sahne alıyor
TFF 1. Lig'in açılış haftasında Hatay'dan eli boş dönen Altınordu, bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 21. 45'te başlayacak olan müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Kırmızılacivertlilerde sakatlıkları bulunan Okan Derici, Enes Sığırcı, Fatih Aktay ve Ali Mert kadroda yer almayacak. Geçtiğimiz günlerde takıma katılan Yasin Ozan'ın ise kadroda olması bekleniyor. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kendi oyun sistemimizi sahaya yansıtarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz" diye konuştu.
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Altınordu evinde sahne alıyor
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