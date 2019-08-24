Altınordu evinde sahne alıyor

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'in açılış haftasında Hatay'dan eli boş dönen Altınordu, bKırmızılacivertlilerde sakatlıkları bulunankadroda yer almayacak. Geçtiğimiz günlerde takıma katılan Yasin Ozan'ın ise kadroda olması bekleniyor. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu,diye konuştu.