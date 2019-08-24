Belediye Kütahya Afyon’a kamp kuruyor

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 futbol sezonunda BAL'da mücadele edecek olan Belediye Kütahyaspor, 18 günlük ilk etap kampını tamamladı. İznin ardından Afyonkarahisar'da toplanacak olan Mavi Şimşekler yarın çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek."Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz, hem mental hem de fiziksel anlamda gelişme kat edeceğiz. Takım olarak şu an hiçbir sıkıntı ve problemimiz yok. Camia olarak büyük hedeflerimiz var. Bunu başarmak için tüm Kütahya'yı peşimize takacak bir takım olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.