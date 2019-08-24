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’de kaçak alkol operasyonu

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Denizli’de kaçak alkol operasyonu
DENIZLI İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların ürettikleri kaçak alkolü, piyasaya plastik bidon ya da daha önceden kullanılmış cam şişelere sahte bandrol yapıştırarak yine orijinal olmayan kapak jelatinleri ile piyasaya sürdükleri belirlendi. Operasyonda koliler içerisinde paketlenmiş etil alkol ve yine su şişesi içerisinde hazır halde kaçak sahte alkol bulundu. 640 litre etil alkol, 40 litre alkol ve 52 şişe kaçak, sahte alkol ele geçirildi. 6 kişinin gözaltına alındı. Öte yandan İzmir Selçuk'ta, jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 11 iş yerinde toplam 163 litre sahte şarap ele geçirdi.
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Denizli’de kaçak alkol operasyonu
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