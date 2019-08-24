İzmir’de rekor düzeyde uyuşturucu yakalandı

İZMIR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e, Avrupa ülkelerinden deniz yolu ile yüklü miktarda skank maddesi getirileceği bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, İzmir'e getirilen uyuşturucu maddesini ve şüphelileri takibe aldı. Araçla alınan yüklü miktardaki uyuşturucu maddesi, şüpheliler tarafından Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şeraffettin Mahallesi'ndeki 2 katlı bir eve götürüldü. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddenin dağıtıma çıkmadan engellemek için eve gece operasyonu yaptı. 2 şüpheli gözaltına alınırken 600 kilo skank maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısının ilerleyen zamanlarda atabileceğim öğrenildi.

6.5 TON YAKALANDI

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Yurtdışında gelen 600 kilo skank maddesini arkadaşlarımız başarılı bir operasyon ile ele geçirdi. Şuan içi. 2 gözaltı var. Gözaltı sayısı artabilir. 2019'da 6.5 ton skank ve uyuşturucu maddesi ele geçirdik. İzmir'in sokaklarında tek bir uyuşturucu satıcı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.