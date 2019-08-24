Karşıyaka’ya gönüllü zabıta

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KarşıyakaBelediyesi, kentlilik bilincini güçlendirmek ve yerel yönetim hizmetlerine halkın katılımını sağlamak amacıyla İzmir'in ilk 'Gönüllü Zabıta Ekibi'ni kuruyor. Eğitim, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından oluşturulacak ekip, gönüllü olarak zabıta memurları gibi çalışıp kentteki sorunları tespit edecek ve yetkililere bildirecek. Belediye, 2 Eylül itibariyle başvuruları kabul etmeye başlayacak. Karşıyaka'da yaşayan, 18 yaş üzeri, en az lise veya dengi okul mezunu olan herkes, gönüllü zabıta olmak için belediyeye müracaat edebilecek.