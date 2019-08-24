Rekor kıraz ıhracatında çın etkısı

BUGÜN NELER OLDU

yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi ve Çin pazarının açılmasıyla kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolar gelirle rekor kırıldı. Kiraz ihracatçısı, hem hava şartlarının iyi gitmesi hem de Çin gibi büyük pazarların açılmasıyla 1 Ocak - 21 Ağustos 2019 dönemini kapsayan yaklaşık 8 aylık dönemde 80 bin 406 tonluk dış satım gerçekleştirdi, 183 milyon 159 bin dolar döviz girdisi sağladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'de kiraz hasat sezonunun uzun olduğunu, İzmir ve Manisa'da başlayan hasadın yaz aylarının sonunda Mardin'de son bulduğunu ifade etti. Uçak, bunun fiyat istikrarına da faydası olduğunu ifade etti. Uzak Doğu pazarının hızla büyümesinin ve Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin aşılamasının kiraz ihracatında rekoru getirdiğine değinen Uçak, "Yılı 200 milyon dolarlık ihracatla kapatmak istiyoruz" diye konuştu.