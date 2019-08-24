Yangın, helikopterler sayesinde söndürüldü

İzmir'de geçtimiz pazar günü 5 ayrı noktada başlayan Karabağlar, Seferihisar ve Menderes'te etkili olan orman yangınının kontrol altına alınmasında helikopterlerin büyük rolü oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Karacabey, İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçrayan yangını tüm olumsuzluklara rağmen 53 saatte sonlandırdıklarını belirtti. Bu tür orman yangınlarına karşı müdahalede Türkiye'nin Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Karacabey, "2 binin üzerinde yangın söndürme aracı olmak üzere toplamda 4 bin araçla çalışıyoruz. Altı tane yönetim helikopterimiz var, ayrıca hizmet alımıyla çalıştığımız 30 helikopterimiz bulunuyor. Bu sahanın içerisinde de örnekleri olduğu gibi ormanların içerisinde sadece İzmir'de 330, Türkiye genelinde de 3 bin 100 su havuzu kurduk." dedi.

SU HAVUZU ÖNEMLİ

Bölgede oluşturdukları su kaynakları ve helikopterlerin hareket kabiliyeti sayesinde çok kısa sürede alana tonlarca su bırakıldığına dikkati çeken Karacabey, "Ormanlarda oluşturduğumuz su havuzları çok önemli. Buralardan helikopterler çok rahat bir şekilde su alabiliyorlar. Arazözlerimiz buralardan çok rahatlıkla su alabiliyorlar bizim için yangında en önemli silahlardan bir tanesi su kaynaklarının yakın olması. Bizim suya çabuk ulaşıyor olabilmemiz lazım. Buralardan helikopterler suyu çok rahatlıkla alabiliyor. Helikopterlerin bu yangındaki etkinliği de oldukça fazlaydı. Yaklaşık 3 bin sorti yapıldı. Her birinin 2.5 ton su aldığını hesap edersek burada 7 bin 500 ton su helikopterlerle atılmış oldu. Helikopterleri bu kadar küçük kaynaklardan su alıyor olabilmeleri ve kısa mesafede su kaynağının olması sorti süresini çok kısaltıyor" dedi.

HASAR TESPİT YAPILIYOR

Kısa süre içinde bölgedeki yanmış ağaçları sahadan çıkaracaklarını belirten Karacabey, hız kesmeden bölgeyi ağaçlandırmaya hazır hale getireceklerini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının başladığına işaret eden Karacabey, "Devletimiz, Bakanlığımız vatandaşımızın ne kaybı varsa bunun telafisi için hemen çalışmalara başladı. Bütün ekipler sahada gerekli çalışmaları yürütüyor." dedi. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ise Menderes'te 4, Seferihisar'da da 2 mahallede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Zarar gören alanların zeytin ve üzüm bağları olduğunu belirten Bakan, "Bu zarar gören alanlarla ilgili tek tek, kapı kapı dolaşıp hasar tespit çalışmaları yürüyor. Bunları tespit ettikten sonra Bakanlığımıza rapor edeceğiz. Hem Bakanlığımız hem de Cumhurbaşkanlığı Afet Birimi tarafından bunlar tanzim edilecek. Hafta sonu mefhumu olmadan çalışıyoruz" dedi.