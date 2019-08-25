Ayaz bebek evinde

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İzmir Gaziemir'de oturan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz Balcı, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği belirtilen Ayaz, yetkililerin devreye girmesiyle 1 Temmuz Pazartesi günü İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. 5 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde tedavisi devam eden Ateş Ayaz Balcı, günler sonra hastaneden taburcu edildi. Ateş Ayaz'ın annesi Nida Balcı, zor kısmı atlattıklarını, artık daha umutlu olduklarını belirtti. Balcı, "Hastanedeki sancılı süreci atlattık. Bundan sonrası artık Ayaz'a kaldı. Nasıl bir ilerleme gösterecek, göreceğiz. Onun hayata tutunma çabasına bağlı" diye konuştu. Hastanede yapılan ameliyatın ardından Ateş Ayaz Balcı'nın kalbinin durduğunu, doktorların çabası ile oğlunun hayata döndüğünü anlatan Nida Balcı, hastanede geçirdikleri zorlu sürece dair şunları söyledi: "Ameliyat güzel geçtiği için çok sevindik. Bir gün sonra kalbinin durduğunu öğrendik. O anlar çok kötüydü. Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırıldı. Sonra havale geçirdi. Daha sonra ellerini, kollarını oynatmaya başladı. Bir süre sonra hareketleri de gitti. Ardından yapılan tedavilerle kendine gelmeye başladı. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon Ünitesine alındığında daha iyi gelişmeler yaşandı. Eve gideceğimizi söylediğimde canlandığını, ellerini yukarıya kaldırmaya çalıştığına, kafasını mutlu bir şekilde salladığına şahit oldum. Umuyorum eve gittiğimizde daha güzel gelişmeler olacak." Ateş'in ev ortamına alıştıktan sonra fizik tedaviye başlayacaklarını söyleyen Nida Balcı, bu sürede kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ise, Ateş Ayaz Balcı'nın omuriliğindeki tümörün tamamının temizlenemediğini belirtti. Anıl, "Tümör kritik bir bölgedeydi. Tamamen çıkarılamadı. İzlemeler devam edecek" dedi. Aileye evde bakımını sürdürebilmesi için eğitimler verildiğini anlatan Anıl, kendilerinin de hastanın sağlık durumunu takip edeceklerini söyledi.