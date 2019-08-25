Bergama’nın yol sorunu tarihe karışıyor

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BERGAMA merkez ve kırsal mahallelerinin yıllardır kanayan yarası olan yol sorunu nihayet çözülüyor. Konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçenin bu çağdışı sorununu Bergama Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gidereceklerinin altını çizdi. Bergama'nın en önemli beklentisinin doğalgazın olduğunu ve öncelikli sorunlarının başında ise yol sorunun geldiğini ifade eden Başkan Koştu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bergama'nın öncelikli sorunu olan yolların yenilenmesi, bakım ve onarımı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. İleriki dönemde de merkez de ve kırsalda çalışmalarımızı sürdürerek Bergama'nın daha yaşanılır ve modern bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Koştu, doğalgaz çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.