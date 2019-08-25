Büyükşehır’ın katkısı öğrencilere yaradı

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri bu yıl ilk kez üniversiteye hazırlık kursu verdi. Denizli'de üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 86 mezun lise öğrencisi, Yenişehir, Kayıhan, Anafartalar, Atalar, Karaman ve Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde eğitim görerek hayallerine kavuştu. Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde üniversiteye hazırlık kursları 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Sosyal Etkinlik Merkezleri'nin yeni dönem müracaatları ise 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. 26 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren Karaman, Yenişehir, Sevindik, Fatih, Atalar, Aktepe, Anafartalar, Kayıhan, Gökpınar ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabilinecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sosyal Etkinlik Merkezlerinin her geçen yıl daha çok öğrenciye katkı sağladığını ifade etti.