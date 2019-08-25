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Denizlispor seri istiyor

Antalya deplasmanına çıkacak Denizlispor’un hocası İldiz, “Eksiklerimiz var. Bu süreci puanlar toplayarak geçirmeliyiz. Serimizi sürdürmeyi arzuluyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Denizlispor seri istiyor
Geçen hafta evinde G.Saray'ı 2-0 yenip sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor bugün kendisi gibi 2019-2020'ye galibiyetle başlayan Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü 21.45'te çalacak. Denizlispor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

G.SARAY GALİBİYETİ MORAL OLDU
TEKNIK direktör Yücel İldiz, G.Saray galibiyetiyle takımda ve özgüvenin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Zorlu bir dış saha karşılaşmasına çıkacaklarını belirten İldiz, "Yeni bir takımız. Elbette eksiklerimiz var. Bu süreci puan ya da puanlar toplayarak geçirmeliyiz. Galatasaray galibiyetinin ardından Antalyaspor'u da yenerek serimizi sürdürmek istiyoruz. Takımıma inanıyorum" dedi.

MİLİC TAMAM, BJARNASON SIRADA
ÖTE yandan transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan Denizlispor, Belçika takımı Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Antonio Milic ile prensipte anlaştı. İki transfer daha yapacak olan Denizlispor, Aston Villa'dan ayrılan Birkir Bjarnason'una artık imza attırmak istiyor. Bu arada lisansları Galatasaray maçına yetişmediği için ilk maçta kadroya giremeyen Oscar Estupinan ve Olcay Şahan, Antalya'da oynayabilecek.

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Denizlispor seri istiyor
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