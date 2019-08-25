Denizlispor seri istiyor

MİLİC

BJARNASON

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta evinde G.Saray'ı 2-0 yenip sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor bugün kendisi gibi 2019-2020'ye galibiyetle başlayan Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü 21.45'te çalacak. Denizlispor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.TEKNIK direktörZorlu bir dışsaha karşılaşmasına çıkacaklarınıbelirten İldiz, "Yeni birtakımız. Elbette eksiklerimiz var. Busüreci puan ya da puanlar toplayarakgeçirmeliyiz. Galatasaray galibiyetininardından Antalyaspor'u da yenerekserimizi sürdürmek istiyoruz.Takımıma inanıyorum" dedi.ÖTE yandan transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan Denizlispor, Belçika takımı Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Antonio Milic ile prensipte anlaştı. İki transfer daha yapacak olan Denizlispor, Aston Villa'dan ayrılan Birkir Bjarnason'una artık imza attırmak istiyor.