Denizlispor seri istiyor

Geçen hafta evinde G.Saray'ı 2-0 yenip sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor bugün kendisi gibi 2019-2020'ye galibiyetle başlayan Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü 21.45'te çalacak. Denizlispor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
G.SARAY GALİBİYETİ MORAL OLDU
TEKNIK direktör Yücel İldiz, G.Saray galibiyetiyle takımda ve özgüvenin yüksek seviyede olduğunu söyledi.
Zorlu bir dış
saha karşılaşmasına çıkacaklarını
belirten İldiz, "Yeni bir
takımız. Elbette eksiklerimiz var. Bu
süreci puan ya da puanlar toplayarak
geçirmeliyiz. Galatasaray galibiyetinin
ardından Antalyaspor'u da yenerek
serimizi sürdürmek istiyoruz.
Takımıma inanıyorum" dedi.
MİLİC TAMAM, BJARNASON SIRADA
ÖTE yandan transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan Denizlispor, Belçika takımı Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Antonio Milic ile prensipte anlaştı. İki transfer daha yapacak olan Denizlispor, Aston Villa'dan ayrılan Birkir Bjarnason'una artık imza attırmak istiyor. Bu arada lisansları Galatasaray maçına yetişmediği için ilk maçta kadroya giremeyen Oscar Estupinan ve Olcay Şahan, Antalya'da oynayabilecek.