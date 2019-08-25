Depremde evi hasar gördü römorkunu çadıra çevirdi

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DENİZLİ'NİN Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremde evleri hasar görenler, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nce (AFAD) dağıtılan çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise evleri dolaşarak kesin hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlçede, depremzedelere gıda ihtiyacını karşılamak için Kızılay ekipleri de yemek dağıtıyor. İlçe sakinlerinden Orhan Şenyurt, evi hasar görünce, römorkunu çadıra çevirdi. Ailesiyle birlikte çevresini alüminyum levhalarla kapattığı römorkta kalan Şenyurt, "Tek korkum, birisinin şaka yapıp biz içindeyken kaldığımız römorku çekip götürmesi" dedi. İki oğluyla birlikte çadırda yaşayan Ayşe Karanfil (85), depreme evinden dışarı çıkarken yakalandığını, duvardan kopan tuğla parçaların üzerine düştüğünü söyledi. Depremin sarsıntısının çok şiddetli olduğunu anlatan Karanfil, "Duvardaki tuğla parçaları üzerime düştü. Çok korktum. Deprem olunca aklım çıktı sandım. Anlattıkça elim ayağım titriyor. Evimize giremiyoruz. Çadırda yaşamaya çalışıyoruz. Can kaybı yaşamadığımız için şükrediyoruz" diye konuştu.