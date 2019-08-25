Göztepe’de sabır tükeniyor

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe'nin Antalyaspor'dan sonra Beşiktaş'a yenilmesiyle ortalık iyice karıştı. Takımın kötü hali sarı-kırmızılıları endişelendirirken eleştirilerin de dozu her geçen gün artıyor. Taraftarlar yönetimin takıma transfer yapmaması halinde küme düşeceklerini söylerken maçlara dahi gelmeyen başkan Mehmet Sepil'in sessizliğine de isyan ediyorlar. Takımın 1-2 değil en az 5-6 transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen taraftarlar çok geç kalındığını bu işin sorumlusunun da Sepil olduğunu söylediler. Taraftarlar bir bölümü ise yönetimin içinde sosyal medyayı yöneten trollerin olduğunu iddia ederken,dediler.GÖZTEPE'DE Beşiktaş maçından sonra Deniz Kadah'ın yaptığı,sözleri taraftarları çileden çıkardı. Sarıkırmızılılar, "Ağlayacağınıza top oynayın. Bizim her gün anamız ağlıyor","Bırakın artık bu edebiyatları yemiyoruz", "Siz bizi hep ağlatıyorsunuz, ona ne demeli","Ne yaptınız ki ağlıyorsunuz" gibi mesajlar yayınlandı.SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen bazı taraftarların üzerinde yapılan aramadaele geçirildi. Bu materyallerle ilgili 27 kişi gözaltına alındı.