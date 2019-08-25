Göztepe’de sabır tükeniyor

Göztepe'nin Antalyaspor'dan sonra Beşiktaş'a yenilmesiyle ortalık iyice karıştı. Takımın kötü hali sarı-kırmızılıları endişelendirirken eleştirilerin de dozu her geçen gün artıyor. Taraftarlar yönetimin takıma transfer yapmaması halinde küme düşeceklerini söylerken maçlara dahi gelmeyen başkan Mehmet Sepil'in sessizliğine de isyan ediyorlar. Takımın 1-2 değil en az 5-6 transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen taraftarlar çok geç kalındığını bu işin sorumlusunun da Sepil olduğunu söylediler. Taraftarlar bir bölümü ise yönetimin içinde sosyal medyayı yöneten trollerin olduğunu iddia ederken, "Eski bazı taraftarlar şimdi kulüpte yöneticilik yapıyor. Sosyal medyada Sepil'i koruyup algı operasyonu yapıyorlar. Ama artık onu da yemiyoruz"
dediler.
"NE YAPTINIZ Kİ AĞLIYORSUNUZ"
GÖZTEPE'DE Beşiktaş maçından sonra Deniz Kadah'ın yaptığı, "Bütün takım soyunma odasında ağlıyor"
sözleri taraftarları çileden çıkardı. Sarıkırmızılılar, "Ağlayacağınıza top oynayın. Bizim her gün anamız ağlıyor", "Bir anda gözüme sizin kamp döneminde göbek atarken yayınlanan videolar geldi",
"Bırakın artık bu edebiyatları yemiyoruz", "Siz bizi hep ağlatıyorsunuz, ona ne demeli", "Evimize dönüyoruz 1.Lig'e. Onun için mi ağlıyorsunuz",
"Ne yaptınız ki ağlıyorsunuz" gibi mesajlar yayınlandı.
POMPALIYLA MAÇA GELEN VAR!
SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen bazı taraftarların üzerinde yapılan aramada pompalı tüfek, balta, satır, pala, kılıç ve meşale
ele geçirildi. Bu materyallerle ilgili 27 kişi gözaltına alındı.