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Karnından 2 kilogram ur çıktı

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Karnından 2 kilogram ur çıktı
MANİSA Salihli'de kasık bölgesinde ağrıları olan 44 yaşındaki L.S. ilçedeki bir özel hastaneye giderek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli'ye müracaat etti. Yapılan tetkikler sonrasında kadının karnında yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ur olduğu tespit edilirken, yaklaşık 2 saat süren operasyonla da hastanın karnındaki ur çıkarıldı. Op. Dr. Meriçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahmin kas tabakasından kaynaklanan ve rahim içi ya da çevresinde görülen iyi huylu katı tümörlere "miyom" adı verildiğini söyledi. Kadının ağrılarının ameliyat sonrasında sona erdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Meriçeli, hastanın belli aralıklarla kontrole geleceğini de aktardı.
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Karnından 2 kilogram ur çıktı
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