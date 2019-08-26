Balık pulu hastası sülaleye müjde

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 7 kırsal mahallede aralarında akrabalık bağı bulunan yaklaşık 150 kişi, halk arasında "balık pulu" hastalığı olarak bilinen "iktiyozis vulgaris" ile mücadele ediyor. Hastalıkla mücadele eden yaklaşık 150 kişinin geçtiğimiz hafta kamuoyunda yer alan yardım çığlığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kulak verdi. Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç sıkıntısının yerli üretimle çözüleceği müjdesiyle umutlandı. Sağlık Bakanı Koca'nın iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan "asitretin" etken maddeli ilacın yabancı menşeli firma tarafından üretiminin durdurulduğunu, hastaların mağduriyet yaşamaması için bu ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdiklerini açıklaması, bu hastalığın dünyada en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olarak gösterilen Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sevinçle karşılandı. İki çocuğu iktiyozis hastası olan Hamza Kömürcü, ilaç bulamadıkları için büyük sıkıntı yaşadıklarını, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının mutluluk verici olduğunu belirtti. Kömürcü, "Çocuklarımıza 3-4 aydır ilaç bulamıyorduk. Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı. İlaçlarımız eylül ayında gelecekmiş" ifadelerini kullandı. Hastalığın en fazla görüldüğü bölge olan Çatalköprü Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Teker, "Eylül ayında üretilecek ilaçların ilk sevkıyatının Turgutlu'ya yapılacağını öğrendik. Bu yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Herkes ilacı dört gözle bekliyor" dedi.

UMUT OLDU

Hastalardan İsa Bayraktar ise, "Bizi görüp sessiz kalmadıkları için, bizlere el uzattıkları için, yerli imkanlarla ilacımızı üreterek ilk sevkıyatı Turgutlu'ya yapacakları için çok sevindik" diye konuştu.