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Baro başkanı gelmeyince programın adı ‘Kelek’ oldu

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Baro başkanı gelmeyince programın adı ‘Kelek’ oldu
İZMIR'DE yerel bir kanalda yayınlanan 'Menderes Fırtınası' programının bu haftaki konuğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 'adli yıl açılış töreni' davetini reddeden İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel olarak duyuruldu. Programın sunucusu Mustafa Ali Fırtına, Yücel'in programına katılacağını bildirip gelmemesi üzerine çok sert tepki göstererek, programa 'kelek' başlığını verdi. Yücel yayına gelmeyince konuk çağırmayarak boş koltuğu gösterdi. Yücel'e çok sert tepki gösteren Fırtına, tanıtımdan yarım saat sonra mazeret öne süren Yücel'e sunduğu alternatif çözüm önerilerinin de kabul edilmediğini söyledi.
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Baro başkanı gelmeyince programın adı ‘Kelek’ oldu
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