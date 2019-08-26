Kadına şıddete karşı 24 saat yüzdüler

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, açık su yüzücüsü olan 6 kişilik ekip, EGİAD'ın desteği ve EÇEV'in iş birliği ile kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ortak proje kapsamında, Çeşme'den Seferihisar'a kadar 24 saat boyunca yüzdü. Eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, zorlu hava koşullarına rağmen 80 kilometrelik mesafeyi katederek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Şiddet gören veya öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı bonelerle denize açılan ekip, sabahın erken saatlerinde Seferihisar Marina'ya ulaştı. Coşkuyla karşılanan yüzücülere, plaket verildi.