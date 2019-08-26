Karesi’de atık malzeme getiren, sinema izledi

Balıkesır'de ?sıfır atık çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi amacıyla Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen "Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri" düzenlendi. Etkinliğinin ilk ayağı Karesi Park'ta gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunlarıyla başlayan etkinlikte ülkemizin birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol aldığı 'Bizim Aile' adlı film gösterildi. Sinema gösterimi öncesi Karesi Belediyesi tarafından kurulan stantlara plastik şişe, kapak, kullanılmış pil, eski oyuncalar, kitap gibi eşyalar getiren aileler ve çocuklarına patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikramında bulunuldu.

1 TON ATIK TOPLANDI

Etkinlikte belediye tarafından kurulan stantlara vatandaşlar tarafından, 480 kilo kitap, 130 kilo pet şişe, 145 kilo cam şişe, 63 kilo pil, 190 adet oyuncak, 30 adet kıyafet getirildi. Binlerce Karesilinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar alanı tıktım tıklım doldururken, ailecek eğlenceli zamanlar geçirerek film izlediler. Etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da ailesi ile birlikte katıldı.Başkan Orkan burada topladığı pet şişeleri stant görevlilerine teslim ederken, vatandaşların getirdiği atıkları da teslim aldı. Sinema alanında vatandaşlara hitap eden Başkan Orkan, Karesi Belediyesi'nin çevre bilinci ve mahalle kültürünün kuvvetlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.