Mobilyacıların hedefi İtalya pazarına açılmak

İTALYAN mobilya devlerinin üretimine talip olan Egeli mobilya ihracatçıları Kasım ayında İtalya'dan asgari 10 ithalatçının katılımıyla "Alım Heyeti Organizasyonu" planlıyor. Egeli mobilyacılar, bu alım heyetine katılacak firmalarla uzun soluklu ortaklıklar kurmayı hedefliyorlar. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İtalyan firmalarına tedarikçi olabilecek standartta üretim yapan İzmirli firmaların boş kapasitelerini İtalyan markalarına kanalize etmek istediklerini kaydetti. Ege Bölgesi'nde mobilya üretiminde ve ihracatında belli standartlara ulaşmış firmalarla yapılan toplantıda projeyi anlattıklarını ifade eden Yağcı, İzmirli mobilya ihracatçılarının duyduğu heyecanın kendilerini daha da motive ettiğini dile getirdi.

ORTAKLIK İSTİYORUZ

İtalya'nın işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle mobilya üretiminin büyük bölümünü Çin, Polonya, Slovenya, Romanya gibi ülkelerde yaptırdığı bilgisini veren Yağcı, "İtalya, mobilyada tasarımda dünyada bir numara. İtalya, yıllık 4 milyar dolar mobilya ithal ederken, 14.5 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyor. İtalya'nın mobilya ithalatında Türkiye'nin payı sadece 77 milyon dolar. Amacımız bu rakamı yukarı taşımak. Bu alanda en az 10 Türkİtalyan ortaklığı hedefliyoruz" diye konuştu.