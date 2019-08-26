Mutluluğun şifresi: Minimalist yaşam

GÜNÜMÜZ teknolojisiyle beraber değişen yaşam tarzları, insanları fazla tüketime yönlendirerek sadelikten uzaklaştırıyor. Bu yaşam tarzı karşısında duran "minimalizm" felsefesi insanları az eşya ile sade ve doğal yaşama yönlendiriyor. Milim İç Mimarlık'ın sahibi Mimar Rıdvan Karahan, bu felsefi yaklaşımın yalnızca eşyalardan arınmak olduğunu değil bireyin kendisini sadeleştirdiğini belirtti.

'FAZLALIKTAN KURTUL'

Mimar Rıdvan Karahan, bu anlayışı uygulamak için öncelikle zihinlerin temizlenmesi gerektiğini söyledi. Karahan, "Minimalizm ile isteklerinize daha rahat ulaşabilirsiniz" dedi.