TFF 1. Lig'in 2. haftasında BB. Erzurumspor'u 2-1 yenen Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Oyuncularıma çok teşekkür ederim" dedi. Kampta altyapıdan 18'e yakın oyuncu seçtiklerini belirten Tandoğan, "Bunların içinde 17-18 yaşında daha bir tane topa vurmamış oyuncular vardı bu ligde. Ama ben inanmadığım adım atmam. Başaramayacağım hiçbir şeyin arkasında durmam. Odamda bir kağıt var. Bir gün sizle de paylaşırım. Skoru yazdım 2-1 diye. İnanmasaydım bunu yazmazdım" diye konuştu.

KIRTIL: BU İŞİ KOVALAYACAĞIZ

BALIKESIRSPOR Asbaşkanı Umut Kırtıl ise, FIFA Disiplin Kurulu'nun Bal- Kes'in transfer yasağını kaldırması sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin engel borçlarla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü aktardı. Kırtıl, "O futbolcular ile görüşmelerimiz ne şekilde oluyor; bir kısmını geriye döndürebilmek adına oluyor. Keza Foxi ve Otoo geldi. Dönmek isteyenler var, onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Transferin biteceği güne kadar bu işi kovalayacağız" ifadelerini kullandı.