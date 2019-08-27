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17 yaşındaki genç, 50 lira için öldürüldü

Giriş Tarihi: 27.8.2019
17 yaşındaki genç, 50 lira için öldürüldü
DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde "50 liralık alacak" meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece Emirhan Acarlı (17) ve S.T. (19) ile karşılaşan H.D. (17) 50 liralık alacağını istedi. Tartışmanın ardından çıkan kavgada H.D. bıçakla Acarlı'yı karnından, S.T'yi bacağından yaralayıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acarlı ve Türkkan'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Acarlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkkan'ın sağlık durumunun ise ağır olmadığı öğrenildi. Kaçan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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17 yaşındaki genç, 50 lira için öldürüldü
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