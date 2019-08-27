Çal’da gelenek sürdü

Denizli'nin Çal ilçesinde 8 asırdır sürdürülen, UNESCO'nun, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldığı sudan koyun geçirme yarışları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda 52 çoban, 'el koyun' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Aşağıseyit Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nin soğuk sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Toprak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çobanlar, önce kendileri suya atladı. Çobanlar çıkardıkları sesle, koç ve koyunlarının da suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları hayvanlarını sudan geçiremedi. Etkinliğe, özellikle fotoğraf sanatçıları ilgi gösterdi. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve meraklısı, nehirden geçen koçların ve çobanların farklı enstantanelerini yakalamaya çalıştı.

AYDOĞDU BIRINCI

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada Necdet Aydoğdu birinci, Sadık Koçan ikinci, Hüseyin Durmuş üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ile Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan tarafından verildi.