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’den bir yatırım daha

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Denizli’den bir yatırım daha
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapısı yapılmayan Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallesi ile Deliktaş Mahallesi'nin kalan bölümünün altyapısının yenilenmesi için açılan ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. 95 milyon liraya mal olacak yatırımın 2 yılda tamamlanacağını müjdeleyen Başkan Osman Zolan, bugüne kadar birçok mahallenin altyapısını tamamladıklarını hatırlatarak, bugün bu sayede kent merkezinde su problemi yaşanmadığına dikkat çekti.
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Denizli’den bir yatırım daha
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