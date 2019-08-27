Denizlispor doludizgin

Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı ardından ikinci hafta deplasmanda Antalyaspor'u da yenen Yukatel Denizlispor adeta şaha kalktı. 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de 2'de 2 yapan Denizlispor rakiplerine şimdiden gözdağı verdi. Yenilenen kadrosuyla sezona süper bir giriş yapan Denizlispor'da kadroda uyum sorunu yaşanmasına rağmen oynanan pozitif futbol camiayı ve taraftarı umutlandırdı. Geçen sezon 9'uncu haftada Denizlispor'un başına geçip camiaya 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşatan teknik direktör Yücel İldiz çizgisini Süper Lig arenasında da korudu.

HÂLÂ EKSİKLERİMİZ VAR

İldiz, "Antalyaspor'un geçen sezondan beri istikrarlı bir gidişi var. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi. Eksikliklerini henüz gideremediklerini anlatan İldiz, "Oyunun ilk yarım saati istediğimiz gibi oynayamadık. Gereksiz final pasları attık ve kaptırdığımız toplardan atak yedik. İlk yarım saatten sonra istediklerimizi yapmaya başladık ve golü bulduk. Devreye dengede girdik. Mücadele ve oyuncularımızın kazanma arzusu açısından iyi bir karşılaşma oynadık. İlk deplasmanımızı kayıpsız geçtiğimiz için sevinçliyiz" dedi. Denizlispor bu hafta Ege derbisinde Göztepe'ye konuk olacak.