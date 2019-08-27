Emekçi kadınların salyangoz mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

20 yıldır mermer blokları arasında çalışan ve ihracat yapan Gamze Atay, iki yıl önce kurduğu kuluçkahanesi olan ilk salyangoz çiftliğinde kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlıyor. Menderes ilçesinin kırsal mahallerinde eğitim verdiği kadınlarla birlikte salyangoz sıvısı çıkaran Atay, bu sayede üretilen kremleri tüm dünyaya pazarlıyor. İşlerini severek yapan kadınlar da artan üretim kapasitesiyle birlikte sürekli olarak çalışacakları günü bekliyor. Çalışanları arasında genellikle kadınlara yer verdiğini söyleyen Atay, yaklaşık 6 aydır aynı ekiple çalıştığını belirterek, "Ekibimiz salyangozun sıvısını en doğru şekilde alarak yeni leke kremi, nemlendirici ile serumlarda kullanılmak üzere hammadde imal ediyor. Yaklaşık 6 aydır belli aralıklarla yaptığımız sağımlarda beraber oluyoruz. Geldikleri günden beri birçok konuda bilgi alıyorlar. Salyangozların ölmeden ve zarar görmeden en sağlıklı sıvıyı nasıl vereceklerine dair eğitim aldılar. Günlük olarak sigortaları ödeniyor ve belli miktarlarda yevmiye alıyorlar" dedi.