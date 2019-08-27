Gökçe onayladı

BUGÜN NELER OLDU

firma tarafından kaleme alınan yazı ana yüklenicinin yanı sıra bilgi amaçlı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı'na da gönderildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yüklenici Gülermak'ın talebi İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin 17 Nisan 2019 tarihli oluru ile NATM Tünel işleri için Derin Altyapı İnşaat ve LTD. ŞTİ, hafriyat, istasyon kaba inşaatı, iksa ve yol düzenleme imalatları ile benzeri işler için de Agra Kent Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, alt taşeron olarak görevlendirildi. Büyükşehir'in Narlıdere Metro nnşaatında onaysız taşeron çalıştırılmasının tam anlamıyla skandal olduğuna dikkat çeken uzmanlar ise taraflarca imza altına alınan sözleşmeye her iki tarafında özenle uyması gerektiğini belirtti.