Kaf kaf’ta ödeme sırası duric’e geldi

BUGÜN NELER OLDU

ESKI yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kıskacında olan Karşıyaka, son 2 yıl içinde 9 ismin alacağını kapattı önünde yalnızca Igor Duric'in alacağı kaldı. Daha önce Ekim 2016'da eski yabancılardan Ofoedu'ya borcunu ödemediği için FIFA'dan altyapılar dahil 2 dönem transfer yasağı alan, Eylül 2017'de Banahene'nin alacağı nedeniyle 3 puanı silinen Karşıyaka'da yabancı dosyalarını kapatmak için ilk ateşi taraftarlar yakmış, Okan Şahingöz ve Kahe aralarında topladıkları parayla ödeme yapmıştı.