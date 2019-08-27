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Kaf kaf’ta ödeme sırası duric’e geldi

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Kaf kaf’ta ödeme sırası duric’e geldi
ESKI yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kıskacında olan Karşıyaka, son 2 yıl içinde 9 ismin alacağını kapattı önünde yalnızca Igor Duric'in alacağı kaldı. Daha önce Ekim 2016'da eski yabancılardan Ofoedu'ya borcunu ödemediği için FIFA'dan altyapılar dahil 2 dönem transfer yasağı alan, Eylül 2017'de Banahene'nin alacağı nedeniyle 3 puanı silinen Karşıyaka'da yabancı dosyalarını kapatmak için ilk ateşi taraftarlar yakmış, Okan Şahingöz ve Kahe aralarında topladıkları parayla ödeme yapmıştı.
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Kaf kaf’ta ödeme sırası duric’e geldi
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