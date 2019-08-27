Kahraman pilota son görev

BUGÜN NELER OLDU

Karabağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan, ardından dinlenmek üzere kaldığı otelde ise kalp krizinden hayatını kaybeden helikopter pilotu Ukraynalı Yuri Bortnik (58), için tören düzenlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Bortnik'in cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi. Daha önce görev yaptığı Rusya ordusunda madalyaları bulunan, emekli olduktan sonra Kazakistan merkezli firmada pilot olarak görev yapan Yuri Bortnik için Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, ailesine götürülmek üzere şirket görevlisine plaket verdi.