Karı-koca kaza kurbanı

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Bergama ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü. Y.K. (20) idaresindeki otomobil, İzmirÇanakkale kara yolunun Küçükkaya mevkisinde Ahmet Güler (62) yönetimindeki motosiklete arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet ve Meral Güler (59) çifti motosikletle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Güler çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cesetleri 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.