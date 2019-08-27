Lebip Timor: Gurur tablosu

YUKATEL Denizlispor; doğruyu söylemek gerekirse, bir çoklarının beklemediği bir performansla lige zıpkın gibi girdi. Oysa Yücel İldiz hocayı iyi tanıyanlar için hiç de sürpriz değildi bu başlangıç. Şampiyonluklar ve nice finallerle dolu teknik direktörlük yaşamı, buna benzer başarılarla süslüdür. Denizlispor'a gelmesi ile birlikte, mütevazı kadrosu ile önce şampiyonluk kupasını kaldırdı, ardından da Süper Lig'in ilk 2 haftasına adını yazdırdı. Şimdilik ligin gol yemeyen tek takımı. Buna karşın önce Galatasaray ve ardından da Antalyaspor galibiyetleri ile lige renk kattı. Yıllardır, bir alt ligde bile kümede kalmayı son haftalarda başarabilen bir takım, şimdi Süper Lig'de efeleniyorsa, bu hiç şüphesiz bir teknik adam başarısıdır.

EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

Takımın Süper Lig'e çıkması ile başkanın alt yapı ve stat yenileme işlerini büyük bir başarı ile tamamlaması, kentin eski heyecanına kavuşması, tribünlerin dolması ve coşkusu, bir çoklarını kıskandıracak hale gelmişse bu Denizlispor'da herkesin işleri doğru yaptığının göstergesidir. Başkanından yönetimine, teknik adamından futbolcusuna kadar bir gurur tablosuna imza attılar. Emeği geçenlere bizden de selam olsun.