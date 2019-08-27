Manisa itfaiyesi her şartta hazır

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, değişik doğa şartları ve durumlarda müdahalelerde bulunmak amacıyla kendilerini her zaman geliştirmeye devam ediyor. Ağırlıklı olarak yangın, su baskınları, arama-kurtarma ve trafik kazalarına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına da hazırlıklı olmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Su altı ve su üstü her türlü olayda arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek için Bağyolu'nda bulunan DSİ baraj gölünde Zodyak bot ile su üstü arama ve kurtarma tatbikatı yapan ekiplerin yanı sıra yine itfaiye bünyesinde bulunan dalgıç ekipleri de su altı arama kurtarma tatbikatı yapıyor.