Öğrencılerıyle 10. fılmını çektı

BUGÜN NELER OLDU

Akhisar ilçesinde 19 köyden taşımalı eğitim yapılan ortaokulda öğretmenlik yapan Muhammet Emin Altunkaynak, yaz tatilinde öğrencileriyle bir araya gelerek "Neml-i Kağıt" adlı 10. kısa filmini çekti. İlçeye bağlı kırsal Başlamış Mahallesi'ndeki Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Altunkaynak, 4,5 yıl önce öğrencilerine derslerinde sunacağı eğitim videoları araştırdı. Dersine uygun video bulamayan Altunkaynak, bu eğitim videolarını amatör olarak kendi çekmeye başladı. Zamanla sinemaya, kısa filme ilgi duyan ve öğrenci projelerinde kısa filmler çekmeye başlayan Altunkaynak, bugüne kadar 4'ü öğrenci projesi olmak üzere 10 kısa film çekti. Altunkaynak, filmin başrol oyuncusu olarak "özel eğitim öğrencisi" Yunus Onuk'u oynattı. 7 yıllık öğretmen olduğunu, 4,5 yıldır kısa filmler çektiğini belirten Altunkaynak, "Zor oluyor ama tatili öğrencilerimle kısa film çekerek değerlendirmeye çalışıyorum. Bir yolda yürüyorum ve o yol kenarına fidanlar ve tohumlar ekmeye çalışıyorum. O tohumların yeşermesini bekliyorum. Bu yüzden parasal bir beklentim yok" dedi.