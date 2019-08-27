Öğrencıyken yurtdışında iş buldu

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Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Programı öğrencisi iken zorunlu stajını İspanya'nın gözde marinalarından Port Tarraco'da gerçekleştiren Ahmet Aydınlık, bir denizcilik fuarında aldığı iş teklifiyle henüz öğrenciyken Kalimnos, Mykonos, Santorini gibi popüler Yunan adalarında çalışma fırsatı elde etti. Marina ve Yat İşletmeciliği Ön Lisans Programı'ndan başarıyla mezun olup, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme Bölümü'ne geçip lisans eğitimine devam eden Ahmet Aydınlık, yurtdışını hedefleyen gençlere önerilerde bulundu. Aydınlık, "Lisans eğitimi alırken Kalymna Yachting Club ile çalışmaya devam ediyorum. Farklı milletlerden birçok insanla tanıştım ve iyi deneyimler kazandım. Üniversitemin bana verdiği bilgi ve birikimin yanı sıra staj ve iş deneyimlerimle kendime güzel bir gelecek planladım" diye konuştu.