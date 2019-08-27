Okul kıyafeti telaşı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019- 2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul formaları ve önlük satışı yapan mağazalarda da hareketlilik başladı. Binlerce öğrenci ve veli forma alışverişine çıkarken, satış yapan mağazalar da hazırlıklarını tamamladı. İzmir'de her okulun farklı renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden kısa kollu ve yakalı tişört 40 TL, uzun kollu kışlık kazak 50 TL, pantolonlar 50-85 TL, etekler ise 70-80 TL civarında fiyatlarla satışa sunuldu. Mavi önlükler ise erkek öğrenciler için 50 TL, kızlar için 60 TL'den satılıyor.