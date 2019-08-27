Ormanlara gözetim

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aylarında orman yangınlarına karşı tetikte bekleyen Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, teknolojiden de yararlanarak yangınlara karşı savaş açtı. Manisa Spil Dağı ormanlarının yanı sıra İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanlık alan, seyyar yangın gözetleme kamerası ile gözetlenmeye başlandı. Havanın risk durumuna göre Manisa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan il genelindeki 9 yangın gözetleme kulesinden herhangi birine konumlandırılan 360 derece dönebilen gece görüşlü kamera yardımıyla 100 bin hektara yakın ormanlık alan 24 saat izleniyor. Rüzgarlı havalarda ormanlık alanda ateş yakmaya çalışan piknikçiler engellenirken, en ufak bir dumanda dahi ekiplerin olay yerine sevk edilmesi sağlanıyor. Cep telefonlarına entegre sistem sayesinde kurumun müdür, müdür yardımları ve orman işletme şefleri tarafından da izlenebilen sistemle yangının büyüklüğüne göre havadan, arazözlerle orman söndürme ekipleri karadan hareket edip yangının başlangıç aşamasında kontrol altına alınması hedefleniyor. Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Seyyar yangın gözetleme kamerası ve ekipmanı orman yangınlarında bize büyük avantaj sağlıyor. Öncesinde tedbir almamızı sağlıyor. Havanın nemliliğine ve bulutlu olmasına göre 30 bin ile 100 bin hektarlık ormanı gözetleyebiliyoruz" dedi.