Penaltı canavarı Stackhowiak

Denızlıspor'un Polonyalı file bekçisi Stackhowiak, ilk 2 haftaya damgasını vurdu. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında penaltıları köşeden çıkaran 32 yaşındaki eldiven kazanılan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Önceki hafta Selçuk'un penaltısını 29'uncu dakikada çıkarıp takımını ateşleyen deneyimli kaleci, Antalyaspor müsabakasında da 79. dakikada Aatif'a geçit vermedi. Geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Denizlispor'la sözleşme yeniledikten sonra performansını oldukça yükselten Stackhowiak camianın en güvendiği isimlerin başında geldi.



YENİLER KALİTESİNİ KONUŞTURDU

SÜPER Lig'de sezon öncesi kadrosuna 13 oyuncuyu dahil eden Yukatel Denizlispor'da yeni transferlerin performansı teknik ekibi umutlandırdı. Geride kalan 2 haftada Lopes, Bergdich, Sapunaru, Zeki, Murawski, Rodallega, Barrow, Mustafa ve Sacko'dan faydalanan yeşil-siyahlılarda özellikle Gambiyalı kanat Barrow'un Galatasaray maçındaki performansı ve Antalyaspor deplasmanında attığı ikinci gol büyük beğeni kazandı.