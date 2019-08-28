1 yıllık emeğe tüfeklı koruma

BUGÜN NELER OLDU

dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yüzde 90'ından fazlasını karşılayan Manisa Ovası, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Budamasından ilaçlaması, sulaması ve yapraklarının toplanmasına kadar bin bir zahmetle ve emekle yetiştirilerek hasadına başlanılan üzümler, kurutma işlemi için belirlenen tarlalardaki düz alanlara serildi. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde güneşe bırakılan üzümler, Gediz Ovası'nda rengarenk görüntüler oluşturdu. Yaklaşık iki hafta daha serili kalması beklenilen üzümler, gece saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonrası traktör yardımıyla kaldırılıyor. Üzümlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler ise, tüfekleriyle geceleri nöbet tutmaya başladı. Kurutulmak için sergilenen üzümlerin başında nöbet bekleyen Muharrem Sevinç, "Koca yıl boyunca verdiğimiz hizmetin karşılığını alabilmek için domuz ve hırsızlardan korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.