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51 motosiklete trafikten men

Giriş Tarihi: 28.8.2019
51 motosiklete trafikten men
DENIZLI İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Uygulama kapsamında 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesilirken, 51 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan denetlemelerde, sürücülere eğitici broşürler dağıtıldı. Araçta bulunan çocuklara ise "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtılarak aracı kullanan anne ve babalarını değerlendirmeleri, doldurdukları karnelerini belirtilen internet adreslerine yüklemeleri istendi. Yüklenen karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bisiklet hediye edileceği belirtildi.
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51 motosiklete trafikten men
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