Balıkesir’e triatlon müjdesi

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Avlu Yaşam Merkezi, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı. Yüzme, bisiklet ve koşu etapları bir yaşam merkezinde ilk kez bir arada gerçekleştirildi. 480 sporcunun efor sarf ettiği yarışlarda, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Türkiye'de ilk yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen "Avlu Balıkesir Triatlonu ve Aquatlonu" sporcuların beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Türkiye Triatlon Şampiyonasının bir ayağı her yıl Balıkesir'de yapılacak. Bunu federasyonun en yetkili ağızlarından duyduk. Bu yüzden biz de Avrupa veya Balkan Şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Federasyon, bununla ilgili girişimleri başlattı. Bu sayede en az 2 binin üzerinde sporcunun katılacağını da hesaba katarsak spor turizminden de faydalanacağız" diye konuştu.