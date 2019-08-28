Hastane personelı ışaret dılı öğrendı

BUGÜN NELER OLDU

MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği protokol kapsamında konuşma ve işitme engelli hastaların sıkıntılarını daha iyi anlamaları ve sağlık kuruluşlarındaki işlemlerinin daha çabuk yürütülmesi amacıyla Manisa Şehir Hastanesi 120 saatlik işaret dili eğitimi verildi. Şehzadeler Halk Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Sevgi Dane tarafından verilen temel işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayan hastane personeli sertifikalarını aldı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Hastanemizdeki polikliniklere muayene olmayan gelen vatandaşlarımızla daha kolay iletişim kurabilmek için açtığımız kurs sonra erdi. Kurs sonunda 14 personelimiz işaret dilini öğrendi. İşitme engelli arkadaşlarıma engelsiz bir hayat, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.