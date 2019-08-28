Kadınlar tek ses

İzmir Kadın Meclisleri öncülüğünde İzmirli kadınlar, başta Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut ve Türkiye'de cinayete kurban gitmiş birçok kadın adına Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplandı. Türkiye'de kadın cinayetlerinin durması gerektiğini savunan kadınlara, caddeden geçen kadın ve erkeklerin eşlik etmesiyle yaklaşık 200 kişilik grup, kadın cinayetlerini protesto etti. Emine'nin öldürülmesinin kadın cinayetlerinin son bulması adına bir dönüm noktası olmasını istediklerini söyleyen grup, ellerinde 'Ölmek istemiyoruz', 'Vardık, varız, var olacağız', 'Haklı şiddet yoktur' yazılı pankartlar ve Emine Bulut'un fotoğraflarını taşıdı. 7'den 70'e birçok kadın, kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkını savundu.

'ÖLMEK ISTEMIYORUM'

Son sözleri 'Ölmek istemiyorum' olan Emine Bulut için toplandıklarını söyleyerek kadınlar adına basın metnini okuyan İzmir Kadın Meclisleri üyesi Meltem Yıldırımcan, "Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o çok önemsediklerini söyledikleri çocuklar ne yaşıyor herkes görsün. Emine'nin 'Ölmek istemiyorum' sözlerini hiçbir zaman unutturmayacağız. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla göz önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet maalesef en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor. En temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyor" diye konuştu. Yıldırımcan, "Kadın cinayetleri afet değildir, durdurmak mümkündür. Kadın cinayetlerini durdurmak için somut adım atılmadan geçen bir gün bile artık fazla. Emine Bulut bu ülkedeki tüm kadınların çığlığıdır. Son sözleri kadınların sözüdür. Bizi çözüme kavuşturacak olan ise ancak ve ancak sürekli ve örgütlü mücadelemizdir. Mücadelemizde öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.