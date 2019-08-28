Minare tepesinde ekmek peşindeler

BUGÜN NELER OLDU

İvrindi ilçesinde 1981 yılında yapılan 65 metrelik minare tehlike arz ettiği için yıkılıyor. Bugüne kadar çok sayıda minarede tamir ve boya işi yapan Hasan Yalçın ve Selma Yalçın çifti minarenin yıkımına başladı. Tek tek taşlar sökülürken, 65 metre yükseklikle ekmek parası kazanan karı kocanın çalışması nefes kesiyor. 59 yıldır minarelerde çalıştığını anlatan 69 yaşındaki Hasan Yalçın, "Bu minare zamanında yüksek yapılmış. İki şerefeli olarak planlanan minare üç şerefeli yapılmış. Böyle olunca minarenin üzerinde çatlamalar olmuş. Şimdi biz bunun yüksek olan kısmını yıkıyoruz. Yıkım tamamlandıktan sonra boyasını ve üzerini yapıp ineceğiz" dedi. Minare tadilatı yaptıklarını anlatan Selam Yalçın da, "Bu minare üç şerefeli olarak yapılmış. Tehlike saçınca üçüncü şerefeye kadar yıktık. İnşallah bundan sonra tehlikeli olmaktan çıkacak ve güzel bir görünüm kazanacak" diye konuştu. Hüseyin Semerci de, "İnşallah yapılan çalışma ile bundan sonra tehlike ortadan kalkacak" dedi.