Vıyana’da yaşayan Gamze’ye İzmır’de şıfa

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yaşayan ve yüksek miyopiye bağlı az görme sorunu nedeniyle mesleğini dahi yapamayacak hale gelen kuaför Gamze Karakulu, şifayı İzmir'de buldu. Yurt dışında sayısız hastaneye gitmesine rağmen tedavi olamadığını söyleyen Karakulu, İzmir'de Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Söyler sayesinde sağlığına kavuştu. Geçirdiği 2 operasyonun ardından yüzde 100 görebildiğini belirten Karakulu,"Burada tedavimi oldum. Viyana'ya dönünce ustalık belgemi alıp, kendi dükkanımı açacağım. Ehliyetimi alacağım, hayallerime adım adım gidiyorum" dedi. Gözlükten de lensten de kurtulduğunu ifade eden Karakulu, "Güzelliğime kavuştum. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Görme bozukluğu yaşayan kimse ümitsizliğe kapılmasın" diye konuştu.