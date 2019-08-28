Zengin ve yoksul

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'deki ikinci maçında da Antalyaspor'u yenerken, Beşiktaş'a 3-0 yenilen Göztepe ise 2. haftayı da mağlubiyetle kapattı. Gizem Yılmazer'in yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin ilk hafta performanslarını değerlendirdi.

GIZEM YILMAZER:

Göztepe, 2. haftayı da boş geçti. Neye bağlıyorsunuz kötü başlangıcı? LEBIP TIMOR: Takımın hazır olmadığı her halinden belli. Daha ligin başı ama takımın havası yok. 2-3 maç üst üste kaybedebilirsin, 3-5 farklı da yenilebilirsin ama bu kadar ezik oynayamazsın. Geçen sezon bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Gol atamadıkları gibi defansif anlamda da büyük sorunları var. SERHAN ÇIFDALÖZ: Geçen sezon son maçta kümede kalmayı başarmış bir takımın lige böyle başlaması gerçekten endişe verici. Hiç mi ders almamışlar. Diğer takımlara bakıyoruz, çatır çatır top oynuyorlar. 2 maçta yenilen 4 gol ama atılan gol 0. Eren, Serdar, Deniz ve Yasin'in siftahları yok. Ben bu eleştiriyi yaparken 2 maçlık yenilgi üzerine konuşmuyorum. Konuşulması ve sorgulanması gereken Göztepe ruhunun sahada olmadığı.

KİM TUTAR HOROZ'U

YILMAZER: Denizlispor'u Antalya'da nasıl buldunuz? TIMOR: Süper Lig'e yeni çıkan bir takım için müthiş bir başlangıç. Önce G.Saray'ı yendiler ardından da bir deplasman galibiyeti... Antalya sıcağında zor bir maç oldu. Ligde ses getireceklerinin sinyallerini verdiler. ÇIFDALÖZ: Antalya'dan alınan 3 puanla, G.Saray galibiyeti daha anlamlı oldu. Doğru teknik adam, doğru transferler ve doğru oyun, başarıyı getiriyor. Takım kadro olarak değişime uğradı ama yeni gelenlerin uyumu çok önemli. Barrow çok iyi bir transfer. Yönetimin eline sağlık.

AKİGO KAYIPLARDA

YILMAZER: Akhisar favori olarak gittiği deplasmanda Bursaspor'a kaybetti. Ne dersiniz bu yenilgi için? TIMOR: Bursaspor büyük bir ekonomik krizin içinde. Gençlerle oynuyorlar. Deneyimli ve kaliteli kadrosu ile Akhisarspor bu maça favori olarak çıktı. Ancak hem oyuna kötü başladılar hem de bir hata golü ile geriye düştüler. Çıkarken kaptırdıkları topu kalelerinde gördüler. Daha çok koşup mücadele eden Bursaspor'un kazanması sürpriz değil. ÇIFDALÖZ: Son 10 dakikayı 1 kişi eksik oynadılar. Aslında 11'e 11 oynarlarken de beklediğim Akhisarspor yoktu sahada. Bursaspor seyircisinin de desteği ile agresif bir oyun oynadı. Akhisarspor bu tempoya ayak uyduramadı ve kaybetti.

YAPMA BE ALTINORDU

YILMAZER: Altınordu da istediği gibi başlayamadı lige. Bu yenilgileri tecrübe eksikliğine bağlayabilir miyiz ? TIMOR: İki haftadır oynadığı rakipleri bu ligin en tecrübeli kadrolarına sahip. Ancak özellikle geçen hafta sahada müthiş bir Altınordu vardı. Hatay karşısındaki oyun umutlandırmıştı ama açıkçası Karagümrük maçında umduğumu bulamadım. Kolay gol yiyorlar ve atmakta büyük zorluk yaşıyorlar. İlerleyen haftalarda lige ağırlığını koyacağına inanıyorum. ÇIFDALÖZ: Üst sıralarda olmayı hedefliyorsan sahanda kaybetmeyeceksin. Ancak 2 haftadır öylesine tecrübeli rakipler karşısına çıkıyorlar ki bu gençleri eleştirmeye de elim gitmiyor. Bir maç kazansın seri galibiyetler başlar. OLMADI MENEMENSPOR!

YILMAZER: İzmir'de farklı kaybeden Menemen neyi yanlış yaptı? TIMOR: Lige deplasman galibiyeti ile başlayan Menemenspor, ne yazık ki geçen haftaki formundan çok uzaktı. Yedikleri gollerde defansın bariz hataları ön plana çıkarken, gol yollarında da etkili olamadılar. 4-0 ağır oldu. ÇIFDALÖZ: Menemen İlçe Stadı, Passolig montajı nedeniyle bu maça hazır değil. Takım İzmir'de sahaya çıkıyor ve 272 Menemen taraftarı tribünde. Böyle bir ilgisizliği ve vefasızlığı kabul etmem mümkün değil. BALIKESİR'İN GENÇLERİ

YILMAZER: Balıkesirspor, Erzurumspor maçını nasıl kazandı? TIMOR: Bu takıma teknik direktör olmak cesaret işi. Ali Tandoğan bu cesareti gösterdi. Alt yapıdan çıkardıkları gençlerle iddialı bir konuma gelemezler ama çok takımın da canını yakar. ÇIFDALÖZ: Tecrübe, teknik, taktik bir yana hepsi cesur yürek bu gençlerin. Erzurumspor galibiyeti hem hoca adına hem de genç futbolcular adına büyük moral oldu. ALTAY FIRSAT TEPTİ

YILMAZER: Altay, İstanbulspor deplasmanında 2-2 berabere kaldı.. TIMÖR: İyi oynadıkları maçı berabere bitirdiler. Basit hatalar ile iki puanı İstanbul'da bıraktılar ama gelecek adına olumlu sinyaller verdiler. ÇIFDALÖZ: Altay'ın bu sene gol yollarında her geçen hafta daha da etkili olacağı görüşündeyim. Geri hatta kolay pozisyon vermelerinin cezasını çektiler. Yine de alınan 1 puan var. Bence Altay doğru yolda...